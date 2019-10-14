«Флорида» вырвала победу у «Нью-Джерси», проигрывая 1:4. У Дадонова гол и передача

«Флорида» одержала победу над «Нью-Джерси» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе «Пантерз» отличились нападающие Джонатан Юбердо, Ноэль Аккиари, россиянин Евгений Дадонов, Бретт Коннолли (дубль) и защитник Маккензи Уигар.

Ворота «Флориды» защищал Сергей Бобровский, который пропустил две шайбы с интервалом в 36 секунд в начале второго периода.

Российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился результативной передачей в игре с «Флоридой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Флорида» — 4:6 (2:1, 2:2, 0:3)

Голы: Юбердо — 1 (Дадонов, Барков), 0:16 — 0:1. Холл — 1 (Заха, Ватанен), 2:28 — 1:1. Братт — 1 (Заха, Гусев), 19:13 — 2:1. Батчер — 1 (Зэйджак, Вуд), 20:32 — 3:1. Заха — 1 (Холл, Суббан), 21:08 — 4:1. Коннолли — 1 (Ватрано), 29:50 — 4:2. Коннолли — 2 (Хоффман, Трочек), 39:52 — 4:3. Уигар — 2 (Экблад, Трочек), 40:30 — 4:4. Аккьяри — 2 (Уигар, Экблад), 47:30 — 4:5. Дадонов — 4 (бол., Матесон, Яндл), 55:32 — 4:6.

Вратари: Шнайдер (58:03) — Бобровский.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 21 (8+9+4) — 34 (12+9+13).

Наши: Гусев (12.45/2/+1) — Дадонов (15.28/2/-1).

14 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.

Okay Dadonov, we see you.? pic.twitter.com/AN1pOd7omY — Florida Panthers (@FlaPanthers) October 14, 2019

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей