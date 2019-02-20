"Флорида" выиграла у "Баффало", Дадонов отметился голевой передачей

"Флорида" на своем льду обыграла "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Это третья подряд победа "Пантерз" и третье кряду поражение "Сэйбрз".

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов записал на свой счет голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Баффало" - 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)

Голы: Айкел - 19 (бол., Райнхарт, Скиннер), 25:14 - 0:1. Юбердо - 14 (Ватрано, Барков), 43:07 - 1:1. Гаврилюк - 4 (Трочек, Дадонов), 43:50 - 2:1. Барков - 23 (Юбердо, Ватрано), 45:42 - 3:1. Юбердо - 15 (Барков), 56:45 - 4:1. Соботка - 4 (Гиргенсонс, Ларссон), 59:52 - 4:2.

Вратари: Раймер - Улльмарк.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 41 (12+12+17) - 34 (6+12+16).

Наши: Дадонов (16.02/3/+1) - -.

20 февраля. Майами. BB&T Center.