«Флорида» выиграла первую серию плей-офф с 1996 года

«Флорида» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Вашингтон» (4:3 ОТ).

Для «Пантерз» это первая победа в серии с сезона-1995/96, когда команда дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Колорадо» (0-4). После этого «Флорида» 6 раз участвовала в плей-офф, где не могла пройти первый раунд.

«Флорида» после победы над «Вашингтоном» во втором раунде встретится с победителем серии «Торонто» — «Тампа» (3-3).