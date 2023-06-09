«Флорида» выиграла 7 из 7 матчей в овертаймах — это второй результат в истории Кубка Стэнли

«Флорида» обыграла «Вегас» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 3:2 ОТ. Счет в серии 2-1 в пользу «Голден Найтс».

Таким образом, «Пэнтерз» выиграли 7 из 7 матчей в овертаймах в этом плей-офф НХЛ. Это второй результат в истории лиги. Ранее такую серию показывали «Каролина» (Кубок Стэнли-2002), «Анахайм» (Кубок Стэнли-2003) и «Тампа» (Кубок Стэнли-2020).

Рекордной является серия «Монреаля» в 1993 году. Тогда «Канадиенс» победили в 10 овертаймах, в том числе в 3 подряд в финальной серии с «Лос-Анджелесом» (4-1).