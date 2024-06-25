«Флорида» впервые за 31-летнюю историю франшизы стала обладателем Кубка Стэнли

«Флорида» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграла «Эдмонтон» (2:1).

«Пантерз» подебили в серии со счетом 4-3 и впервые за 31-летнюю историю франшизы стали обладателем Кубка Стэнли.

В составе «Флориды» победителями плей-офф стали россияне Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.

Дважды «Флорида» доходила до финала плей-офф: в 1996 году команда уступила «Колорадо» (0-4), а в 2023-м проиграла «Вегасу» (1-4).