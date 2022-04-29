«Флорида» впервые в истории завоевала Президентский кубок

«Флорида» стала обладателем Президентского кубка впервые в своей истории

«Флорида» по итогам очередного игрового дня сегодня, 29 апреля, гарантировала себе первое место в таблице регулярного чемпионата НХЛ и стала обладателем Президентского кубка сезона 2021/22.

«Пантерз», победившие «Оттавву» (4:0), впервые в своей истории стали обладателем этого трофея.

«Колорадо», единственный конкурент, который мог догнать «Флориду», в серии буллитов проиграл «Нэшвиллу» (4:5 Б).

За один матч до конца регулярки у «Флориды» 122 очка, а у «Колорадо» 119 очков.

Президентский Кубок — награда НХЛ, которая вручается команде, завершившей регулярный чемпионат с наибольшим количеством очков.

Напомним, что за «Флориду» выступают российский голкипер Сергей Бобровский и российский нападающий Максим Мамин.