«Флорида» впервые с третьей игры финала Кубка Стэнли открыла счет в матче

«Флорида» в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Эдмонтоном».

«Пантерз» впервые с третьей игры серии открыли счет в матче: на пятой минуте отличился Картер Верхэге. В 4-й, 5-й и 6-й играх, которые завершились победой «Эдмонтона», счет открывали «Ойлерз».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.