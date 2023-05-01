«Флорида» во втором раунде плей-офф впервые встретится с «Торонто»

«Флорида» в первом раунде плей-офф НХЛ обыграла «Бостон» со счетом 4-3 в серии.

Во втором раунде «Пантерз» встретятся с «Торонто», который оказался сильнее «Тампы».

При этом «Флорида» и «Торонто» впервые в истории встретятся в плей-офф.