«Флорида» — «Виннипег»: видеообзор матча

Читать «СЭ» в

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Виннипегу» — 0:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Отличились Нино Нидеррайтер, Николай Элерс и Адам Лаури, забивший в пустые ворота. Форвард «Джетс» Владислав Наместников отметился результативной передачей, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте