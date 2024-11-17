«Флорида» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Виннипег» — 5:0.

3 (1+2) очка набрал Александр Барков, по голу забили Мэттью Самосквевич, Нейт Шмидт, Эван Родригес и Дмитрий Куликов, вратарь Сергей Бобровский отразил все 26 бросков.