«Флорида» разгромила «Виннипег», Бобровский сыграл на ноль

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Виннипег» со счетом 5:0.

3 (1+2) очка набрал Александр Барков, по голу забили Мэттью Самосквевич, Нейт Шмидт, Эван Родригес и Дмитрий Куликов, вратарь Сергей Бобровский отразил все 26 бросков.

После этого матча «Флорида» с 25 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Виннипег» с 30 очками — на первой строчке «Запада».