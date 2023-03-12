«Виннипег» обыграл «Флориду», у Наместникова три очка

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Флориду» со счетом 5:4.

В составе «Джетс» форвард Владислав Наместников набрал 3 (2+1) очка, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 27.

После этого матча «Виннипег» с 77 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Флорида» с 73 очками — на девятой строчке Востока.