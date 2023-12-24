«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Вегас» — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Пантерз» отличились Сэм Беннетт, Густав Форслинг, Картер Верхаге и Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский отразил 23 броска. У «Голден Найтс» шайбы забросили Марк Стоун и Павел Дорофеев, Иван Барбашев сделал результативную передачу.

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