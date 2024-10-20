«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» в овертайме обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Голы «Пантерз» на счету Сэма Райнхарта, Сэма Беннетта, Ээту Луостаринена и Густава Форслинга. У составе «Голден Найтс» отличились Таннер Пирсон, Киган Колесар и Бретт Хауден.

«Вегас» с 7 очками занимает 8-е место в Западной конференции. «Флорида» идет на второй строчке в Восточной конференции — 9 очков.