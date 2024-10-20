«Флорида» в овертайме победила «Вегас», Самсонов отразил 44 броска
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла в овертайме «Вегас» со счетом 4:3.
У «Пантерз» отличились Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт, Ээту Луостаринен и Густав Форслинг, вратарь Сергей Бобровский отразил 24 броска. В составе «Голден Найтс» шайбы забросили Таннер Пирсон, Киган Колесар и Бретт Хауден, голкипер Илья Самсонов сделал 44 сейва.
«Флорида» с 9 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Вегас» с 7 очками — на седьмой строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Вегас» — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)
Голы: Пирсон — 1 (Руа), 19:27 — 0:1. Райнхарт — 5 (Лунделл, Экблад), 21:09 — 1:1. Колесар — 1 (Пирсон, Руа), 34:15 — 1:2. Беннетт — 4 (бол., Верхэге, Лунделл), 39:20 — 2:2. Хауден — 3, 47:30 — 2:3. Луостаринен — 3 (Райнхарт, Экблад), 52:43 — 3:3. Форслинг — 2 (Беннетт, Райнхарт), 64:43 — 4:3.
Вратари: Бобровский — Самсонов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 49 (13+15+15+6) — 26 (7+13+5+1).
Наши: Куликов (19.58/0/-1) — Барбашев (17.05/0/-1), Дорофеев (16.10/0/0).
20 октября. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19572 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|7
|5
|2
|10
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|7
|3
|Питтсбург
|6
|3
|3
|6
|4
|Каролина
|3
|2
|1
|4
|5
|Вашингтон
|3
|2
|1
|4
|6
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|7
|Айлендерс
|4
|1
|3
|4
|8
|Филадельфия
|4
|1
|3
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|7
|4
|3
|9
|2
|Торонто
|4
|3
|1
|6
|3
|Тампа-Бэй
|4
|3
|1
|6
|4
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|6
|Детройт
|5
|2
|3
|4
|7
|Монреаль
|5
|2
|3
|4
|8
|Баффало
|6
|1
|5
|3
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|6
|5
|1
|10
|2
|Виннипег
|4
|4
|0
|8
|3
|Юта
|5
|3
|2
|7
|4
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|5
|Сент-Луис
|5
|3
|2
|6
|6
|Чикаго
|5
|2
|3
|5
|7
|Колорадо
|5
|1
|4
|2
|8
|Нэшвилл
|5
|0
|5
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|3
|Сиэтл
|5
|3
|2
|6
|4
|Лос-Анджелес
|5
|2
|3
|6
|5
|Анахайм
|4
|2
|2
|5
|6
|Ванкувер
|4
|1
|3
|4
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|2
|20.10
|01:00
|
Флорида – Вегас
|4 : 3 ОТ
|20.10
|02:00
|
Сент-Луис – Каролина
|- : -
|20.10
|02:00
|
Филадельфия – Ванкувер
|- : -
|20.10
|02:00
|
Торонто – Рейнджерс
|- : -
|20.10
|02:00
|
Айлендерс – Монреаль
|- : -
|20.10
|02:00
|
Коламбус – Миннесота
|- : -
|20.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|- : -
|20.10
|03:00
|
Чикаго – Баффало
|- : -
|20.10
|04:00
|
Юта – Бостон
|- : -
|20.10
|05:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -
|20.10
|22:00
|
Виннипег – Питтсбург
|- : -
|20.10
|23:00
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -