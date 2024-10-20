«Флорида» в овертайме победила «Вегас», Самсонов отразил 44 броска

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла в овертайме «Вегас» со счетом 4:3.

У «Пантерз» отличились Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт, Ээту Луостаринен и Густав Форслинг, вратарь Сергей Бобровский отразил 24 броска. В составе «Голден Найтс» шайбы забросили Таннер Пирсон, Киган Колесар и Бретт Хауден, голкипер Илья Самсонов сделал 44 сейва.

«Флорида» с 9 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Вегас» с 7 очками — на седьмой строчке «Запада».

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Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Вегас» — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Пирсон — 1 (Руа), 19:27 — 0:1. Райнхарт — 5 (Лунделл, Экблад), 21:09 — 1:1. Колесар — 1 (Пирсон, Руа), 34:15 — 1:2. Беннетт — 4 (бол., Верхэге, Лунделл), 39:20 — 2:2. Хауден — 3, 47:30 — 2:3. Луостаринен — 3 (Райнхарт, Экблад), 52:43 — 3:3. Форслинг — 2 (Беннетт, Райнхарт), 64:43 — 4:3.

Вратари: Бобровский — Самсонов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 49 (13+15+15+6) — 26 (7+13+5+1).

Наши: Куликов (19.58/0/-1) — Барбашев (17.05/0/-1), Дорофеев (16.10/0/0).

20 октября. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19572 зрителя.