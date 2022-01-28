«Флорида» переиграл «Вегас»
«Флорида» обыграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Вегас» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Уайтклауд — 6 (Янмарк, Теодор), 7:51 — 0:1. Барков — 19 (мен., Лунделл), 19:31 — 1:1. Беннетт — 19, 21:18 — 2:1. Марчмент — 5 (п.в.), 59:06 — 3:1. Беннетт — 20 (п.в., Юбердо, Барков), 59:31 — 4:1.
Вратари: Найт (22:05 — 22:12) — Ленер (58:47 — 59:06, 59:11 — 59:31).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 32 (14+6+12) — 25 (11+9+5).
Наши: — - Дадонов (16.17/1/-1).
28 января. Майами. FLA Live Arena. 15400 зрителей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|40
|29
|11
|60
|2
|Питтсбург
|43
|27
|16
|60
|3
|Рейнджерс
|44
|28
|16
|60
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|55
|5
|Коламбус
|41
|19
|22
|39
|6
|Айлендерс
|36
|15
|21
|36
|7
|Нью-Джерси
|42
|15
|27
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|44
|30
|14
|65
|2
|Тампа-Бэй
|44
|29
|15
|63
|3
|Торонто
|39
|26
|13
|55
|4
|Бостон
|40
|24
|16
|51
|5
|Детройт
|43
|18
|25
|42
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|37
|13
|24
|30
|8
|Монреаль
|42
|8
|34
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|41
|30
|11
|63
|2
|Сент-Луис
|43
|26
|17
|57
|3
|Нэшвилл
|44
|27
|17
|57
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|40
|17
|23
|41
|7
|Чикаго
|43
|16
|27
|39
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|25
|19
|53
|2
|Анахайм
|46
|22
|24
|52
|3
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|50
|4
|Калгари
|39
|20
|19
|46
|5
|Сан-Хосе
|43
|22
|21
|46
|6
|Ванкувер
|43
|19
|24
|43
|7
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|8
|Сиэтл
|43
|14
|29
|32
Результаты / календарь
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30.01
31.01
1.02
2.02
|28.01
|03:00
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|2 : 3
|28.01
|03:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|5 : 3
|28.01
|03:00
|
Монреаль – Анахайм
|4 : 5
|28.01
|03:00
|
Оттава – Каролина
|2 : 3 Б
|28.01
|03:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|1 : 2 ОТ
|28.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|3 : 2
|28.01
|03:00
|
Флорида – Вегас
|4 : 1
|28.01
|04:00
|
Виннипег – Ванкувер
|1 : 5
|28.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|5 : 1
|28.01
|05:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|59
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|44
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|44
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|14
|1.81
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|29
|2.08
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