«Флорида» обыграла «Вегас». Бобровский отразил 31 бросок

«Флорида» выиграла у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Пантерз» прервали трехматчевую победную серию «Голден Найтс».

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Вегас» идет на первой строчке в Западной конференции. «Флорида» располагается на 9-м месте в Восточной конференции.