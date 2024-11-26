«Флорида» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на выезде одержал победу над «Флоридой» матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Кэпиталз» шайбы забросили оформивший дубль Ларс Эллер, Джейкоб Чикран и Иван Мирошниченко.

Автором единственного гола «Пантерз» стал Нико Миккола.

«Вашингтон» с 29 очками идет на 3-м месте в Восточной конференции, «Флорида» набрала 25 очков и занимает 6-е место.