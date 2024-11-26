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Сегодня, 09:38

«Флорида» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

Даниил Аршавский
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«Вашингтон» на выезде одержал победу над «Флоридой» матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Кэпиталз» шайбы забросили оформивший дубль Ларс Эллер, Джейкоб Чикран и Иван Мирошниченко.

Автором единственного гола «Пантерз» стал Нико Миккола.

«Вашингтон» с 29 очками идет на 3-м месте в Восточной конференции, «Флорида» набрала 25 очков и занимает 6-е место.

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«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 24 15 9 32
2 Каролина 21 15 6 31
3 Вашингтон 21 14 7 29
4 Рейнджерс 20 12 8 25
5 Айлендерс 22 8 14 21
6 Филадельфия 22 9 13 21
7 Коламбус 20 9 11 20
8 Питтсбург 23 7 16 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 21 13 8 28
2 Флорида 22 12 10 25
3 Тампа-Бэй 20 11 9 24
4 Баффало 21 11 10 23
5 Бостон 22 10 12 23
6 Детройт 21 9 12 20
7 Оттава 21 9 12 19
8 Монреаль 20 7 13 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 22 18 4 36
2 Миннесота 21 13 8 30
3 Даллас 20 13 7 26
4 Колорадо 22 12 10 24
5 Сент-Луис 23 10 13 21
6 Юта 21 8 13 19
7 Нэшвилл 22 7 15 17
8 Чикаго 21 7 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 22 14 8 30
2 Калгари 22 12 10 27
3 Лос-Анджелес 22 11 11 25
4 Эдмонтон 22 11 11 24
5 Ванкувер 19 10 9 23
6 Сиэтл 22 11 11 23
7 Анахайм 20 8 12 19
8 Сан-Хосе 24 7 17 19
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1.12
26.11 03:00
Филадельфия – Вегас
 4 : 5 Б
26.11 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 8 : 2
26.11 03:00
Рейнджерс – Сент-Луис
 2 : 5
26.11 03:00
Флорида – Вашингтон
 1 : 4
26.11 03:00
Каролина – Даллас
 6 : 4
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Нью-Джерси – Нэшвилл
 5 : 2
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Оттава – Калгари
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Айлендерс – Детройт
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