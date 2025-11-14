«Флорида» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» обыграла «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев заброшенные шайбы на счету Сэма Райнхарта (дважды), Эвана Родригеса, Коула Швиндта, Сета Джонса и Эту Луостаринена. У гостей забили Брендон Духайм, Джастин Сурдиф и Расмус Сандин.

«Флорида» (19 очков после 17 матчей) занимает 11-е место в Восточной конференции, «Вашингтон» (17 очков после 17 игр) расположился на 15-м месте.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте