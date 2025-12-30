«Флорида» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» на своем льду обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 22 броска в створ из 25.

Капитан и нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в этой игре. В сезоне-2025/26 40-летний россиянин в 39 матчах набрал 33 (15+18) очка.

«Вашингтон» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида» (44 очка) располагается на строчку ниже.