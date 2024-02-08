«Флорида» на своем поле сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 8 на 9 февраля. Встреча пройдет на «Эмерант Банк-арене» в Санрайзе, Флорида, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Флорида» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Флорида» занимает сейчас третье место в таблице Восточной конференции. «Вашингтон» расположился на 12-й строчке Востока, набрав 51 очко. «Кэпиталз» проиграл уже пять матчей подряд. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте .