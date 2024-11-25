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«Флорида» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Флорида» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Бобровский (ХК «Флорида»).
Фото USA Today Sports

«Флорида» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 26 ноября. Игра состоится в крытой арене «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Флорида» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пантерз» набрали 25 очков в 21 матче и занимают шестое место в Восточной конференции. «Кэпиталз» располагается на четвертой строчке на Востоке (у команды — 27 очков в 20-ти играх).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 23 14 9 30
2 Каролина 20 14 6 29
3 Вашингтон 20 13 7 27
4 Рейнджерс 19 12 7 25
5 Айлендерс 21 8 13 21
6 Коламбус 20 9 11 20
7 Филадельфия 21 9 12 20
8 Питтсбург 23 7 16 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 21 13 8 28
2 Флорида 21 12 9 25
3 Баффало 21 11 10 23
4 Бостон 22 10 12 23
5 Тампа-Бэй 19 10 9 22
6 Детройт 20 8 12 18
7 Оттава 20 8 12 17
8 Монреаль 20 7 13 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 21 17 4 34
2 Миннесота 20 13 7 30
3 Даллас 19 13 6 26
4 Колорадо 21 12 9 24
5 Юта 21 8 13 19
6 Сент-Луис 22 9 13 19
7 Нэшвилл 21 7 14 17
8 Чикаго 21 7 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 21 13 8 28
2 Калгари 21 12 9 27
3 Лос-Анджелес 21 11 10 25
4 Эдмонтон 22 11 11 24
5 Ванкувер 19 10 9 23
6 Сиэтл 21 10 11 21
7 Анахайм 19 8 11 19
8 Сан-Хосе 23 6 17 17
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25.11 03:00
Торонто – Юта
 3 : 2
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