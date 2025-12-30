30 декабря 2025, 05:46

«Флорида» победила «Вашингтон», Овечкин — без очков, Бобровский сделал 22 сэйва

Павел Лопатко

«Флорида» победила «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Антон Лунделл, Сэм Райнхарт (дубль), Брэд Маршан и Аарон Экблад. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 22 броска в створ из 25.

У гостей забили Том Уилсон (дубль) и Дилан Строум. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями. 40-летний россиян получил две минуты штрафного времени. Он провел на льду 20 минут 24 секунды.

В сезоне-2025/26 Овечкин в 39 матчах набрал 33 (15+18) очка.

«Флорида» с 44 очками после 38 матчей занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Вашингтон» (45 очков после 39 игр) идет на седьмом месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат
30 декабря, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Вашингтон
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 79 51 28 108
2 Питтсбург 79 41 38 98
3 Филадельфия 79 40 39 92
4 Айлендерс 79 43 36 91
5 Коламбус 79 39 40 90
6 Вашингтон 79 40 39 89
7 Нью-Джерси 79 40 39 83
8 Рейнджерс 79 33 46 75
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 80 49 31 106
2 Монреаль 79 47 32 104
3 Тампа-Бэй 79 48 31 102
4 Бостон 79 43 36 96
5 Оттава 79 42 37 94
6 Детройт 79 41 38 91
7 Флорида 79 37 42 78
8 Торонто 79 32 47 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 78 52 26 114
2 Даллас 79 47 32 106
3 Миннесота 79 45 34 102
4 Юта 78 42 36 90
5 Нэшвилл 79 37 42 84
6 Виннипег 78 35 43 82
7 Сент-Луис 78 33 45 78
8 Чикаго 79 28 51 70
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 79 40 39 90
2 Вегас 79 36 43 89
3 Анахайм 79 42 37 89
4 Лос-Анджелес 78 33 45 85
5 Сан-Хосе 78 37 41 81
6 Сиэтл 78 33 45 77
7 Калгари 78 32 46 73
8 Ванкувер 78 22 56 52
Результаты / календарь
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
11.04 19:30 Бостон – Тампа-Бэй - : -
11.04 20:00 Айлендерс – Оттава - : -
11.04 22:00 Питтсбург – Вашингтон - : -
11.04 23:00 Лос-Анджелес – Эдмонтон - : -
Все результаты / календарь

