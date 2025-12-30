«Флорида» победила «Вашингтон», Овечкин — без очков, Бобровский сделал 22 сэйва

«Флорида» победила «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Антон Лунделл, Сэм Райнхарт (дубль), Брэд Маршан и Аарон Экблад. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 22 броска в створ из 25.

У гостей забили Том Уилсон (дубль) и Дилан Строум. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями. 40-летний россиян получил две минуты штрафного времени. Он провел на льду 20 минут 24 секунды.

В сезоне-2025/26 Овечкин в 39 матчах набрал 33 (15+18) очка.

«Флорида» с 44 очками после 38 матчей занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Вашингтон» (45 очков после 39 игр) идет на седьмом месте.