«Флорида» победила «Вашингтон», Овечкин — без очков, Бобровский сделал 22 сэйва
«Флорида» победила «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Антон Лунделл, Сэм Райнхарт (дубль), Брэд Маршан и Аарон Экблад. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 22 броска в створ из 25.
У гостей забили Том Уилсон (дубль) и Дилан Строум. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями. 40-летний россиян получил две минуты штрафного времени. Он провел на льду 20 минут 24 секунды.
В сезоне-2025/26 Овечкин в 39 матчах набрал 33 (15+18) очка.
«Флорида» с 44 очками после 38 матчей занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Вашингтон» (45 очков после 39 игр) идет на седьмом месте.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|79
|51
|28
|108
|2
|Питтсбург
|79
|41
|38
|98
|3
|Филадельфия
|79
|40
|39
|92
|4
|Айлендерс
|79
|43
|36
|91
|5
|Коламбус
|79
|39
|40
|90
|6
|Вашингтон
|79
|40
|39
|89
|7
|Нью-Джерси
|79
|40
|39
|83
|8
|Рейнджерс
|79
|33
|46
|75
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|80
|49
|31
|106
|2
|Монреаль
|79
|47
|32
|104
|3
|Тампа-Бэй
|79
|48
|31
|102
|4
|Бостон
|79
|43
|36
|96
|5
|Оттава
|79
|42
|37
|94
|6
|Детройт
|79
|41
|38
|91
|7
|Флорида
|79
|37
|42
|78
|8
|Торонто
|79
|32
|47
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|78
|52
|26
|114
|2
|Даллас
|79
|47
|32
|106
|3
|Миннесота
|79
|45
|34
|102
|4
|Юта
|78
|42
|36
|90
|5
|Нэшвилл
|79
|37
|42
|84
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|82
|7
|Сент-Луис
|78
|33
|45
|78
|8
|Чикаго
|79
|28
|51
|70
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|79
|40
|39
|90
|2
|Вегас
|79
|36
|43
|89
|3
|Анахайм
|79
|42
|37
|89
|4
|Лос-Анджелес
|78
|33
|45
|85
|5
|Сан-Хосе
|78
|37
|41
|81
|6
|Сиэтл
|78
|33
|45
|77
|7
|Калгари
|78
|32
|46
|73
|8
|Ванкувер
|78
|22
|56
|52
Результаты / календарь
|11.04
|19:30
|Бостон – Тампа-Бэй
|- : -
|11.04
|20:00
|Айлендерс – Оттава
|- : -
|11.04
|22:00
|Питтсбург – Вашингтон
|- : -
|11.04
|23:00
|Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
