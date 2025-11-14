Хоккей
Сегодня, 05:46

«Вашингтон» проиграл «Флориде», у Овечкина «-2»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Флорида» выиграла у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин провел на льду 17 с половиной минут, отметился двумя бросками и одним силовым приемом при коэффициенте полезного действия «-2».

«Флорида» набрала 19 очков в 17 матчах и занимает 17-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 15-й строчке — 17 очков в 17 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Вашингтон
    • «Даллас» разгромил «Монреаль», Любушкин сделал голевую передачу

    Подколзин забросил третью шайбу в сезоне НХЛ
