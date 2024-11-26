«Вашингтон» обыграл «Флориду» и одержал первую победу после травмы Овечкина, у Мирошниченко гол
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Флориду» со счетом 4:1.
В составе «Кэпиталз» дубль оформил Ларс Эллер, еще по голу забили Джейкоб Чикран и Иван Мирошниченко. У «Пантерз» шайбу забросил Нико Миккола, вратарь Сергей Бобровский остался в запасе.
«Вашингтон» одержал первую победу после травмы форварда Александра Овечкина. До этого команда проиграла «Колорадо» (1:2) и «Нью-Джерси» (2:3).
После этого матча «Вашингтон» с 29 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Флорида» с 25 очками — на шестой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Вашингтон» — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
Голы: Миккола — 1 (Беннетт, Верхэге), 7:00 — 1:0. Эллер — 5 (Чикран, Лапьер), 17:49 — 1:1. Чикран — 6 (бол., Строум, Уилсон), 41:18 — 1:2. Эллер — 6 (п.в., Дюбуа, Чикран), 58:32 — 1:3. Мирошниченко — 1 (п.в., Рой), 59:37 — 1:4.
Вратари: Найт (57:35 — 58:32, 59:04 — 59:37) — Томпсон.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 21 (4+11+6) — 31 (9+8+14).
Наши: Куликов (17.50/2/0) — Мирошниченко (9.53/1/+1).
26 ноября. Санрайз. Amerant Bank Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|24
|15
|9
|32
|2
|Каролина
|21
|15
|6
|31
|3
|Вашингтон
|21
|14
|7
|29
|4
|Рейнджерс
|20
|12
|8
|25
|5
|Айлендерс
|22
|8
|14
|21
|6
|Филадельфия
|22
|9
|13
|21
|7
|Коламбус
|20
|9
|11
|20
|8
|Питтсбург
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|21
|13
|8
|28
|2
|Флорида
|22
|12
|10
|25
|3
|Тампа-Бэй
|20
|11
|9
|24
|4
|Баффало
|21
|11
|10
|23
|5
|Бостон
|22
|10
|12
|23
|6
|Детройт
|21
|9
|12
|20
|7
|Оттава
|20
|8
|12
|17
|8
|Монреаль
|20
|7
|13
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|21
|17
|4
|34
|2
|Миннесота
|20
|13
|7
|30
|3
|Даллас
|20
|13
|7
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
|Сент-Луис
|23
|10
|13
|21
|6
|Юта
|21
|8
|13
|19
|7
|Нэшвилл
|22
|7
|15
|17
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|30
|2
|Калгари
|21
|12
|9
|27
|3
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|25
|4
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|5
|Ванкувер
|19
|10
|9
|23
|6
|Сиэтл
|21
|10
|11
|21
|7
|Анахайм
|19
|8
|11
|19
|8
|Сан-Хосе
|23
|6
|17
|17
|26.11
|03:00
|
Филадельфия – Вегас
|4 : 5 Б
|26.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|8 : 2
|26.11
|03:00
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|2 : 5
|26.11
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|1 : 4
|26.11
|03:00
|
Каролина – Даллас
|6 : 4
|26.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Нэшвилл
|5 : 2
|26.11
|03:30
|
Оттава – Калгари
|- : -
|26.11
|03:30
|
Айлендерс – Детройт
|2 : 4
|26.11
|04:00
|
Миннесота – Виннипег
|- : -
|26.11
|06:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|26.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -