«Вашингтон» обыграл «Флориду» и одержал первую победу после травмы Овечкина, у Мирошниченко гол

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Флориду» со счетом 4:1.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Ларс Эллер, еще по голу забили Джейкоб Чикран и Иван Мирошниченко. У «Пантерз» шайбу забросил Нико Миккола, вратарь Сергей Бобровский остался в запасе.

«Вашингтон» одержал первую победу после травмы форварда Александра Овечкина. До этого команда проиграла «Колорадо» (1:2) и «Нью-Джерси» (2:3).

После этого матча «Вашингтон» с 29 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Флорида» с 25 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Вашингтон» — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Голы: Миккола — 1 (Беннетт, Верхэге), 7:00 — 1:0. Эллер — 5 (Чикран, Лапьер), 17:49 — 1:1. Чикран — 6 (бол., Строум, Уилсон), 41:18 — 1:2. Эллер — 6 (п.в., Дюбуа, Чикран), 58:32 — 1:3. Мирошниченко — 1 (п.в., Рой), 59:37 — 1:4.

Вратари: Найт (57:35 — 58:32, 59:04 — 59:37) — Томпсон.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 21 (4+11+6) — 31 (9+8+14).

Наши: Куликов (17.50/2/0) — Мирошниченко (9.53/1/+1).

26 ноября. Санрайз. Amerant Bank Arena.