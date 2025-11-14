«Флорида» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 14 ноября

«Флорида» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 14 ноября. Матч пройдет на «Эмерант Банк-арене» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

«Флорида» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями игры «Флорида» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».