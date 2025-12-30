«Флорида» и «Вашингтон» сыграют в чемпионате НХЛ 30 декабря

«Флорида» и «Вашингтон» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ во вторник, 30 декабря. Игра пройдет на льду «Эмерант Банк-арены» в Санрайзе (США), стартовое вбрасывание — в 03.00 по московскому времени.

«Флорида» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Флорида» — «Вашингтон» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

30 декабря, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Вашингтон

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Флорида» провела 37 матчей и набрала 42 очка, предыдущим соперником «Пантерз» была «Тампа» (2:4). У «Вашингтона» — 38 матчей и 45 очка, в воскресенье «Кэпс» выиграли в овертайме у «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

Российский нападающий, капитан столичного клуба Александр Овечкин в этом сезоне провел 38 матчей и набрал 33 (15+18) очка.