«Вашингтон» выиграл у «Флориды». Кузнецов, Овечкин и Орлов набрали по одному очку

«Вашингтон» обыграл «Флориду» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой. Его одноклубники и соотечественники Александр Овечкин и Дмитрий Орлов сделали по голевой передаче.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 из 37 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

Вторая игра в серии состоится 6 мая на арене «Пантерз». Начало игры — 2.30 по московскому времени.