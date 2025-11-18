«Флорида» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» победила «Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:5.

«Флорида» (21 очко после 19 матчей) занимает 12-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» (20 очков после 21 матча) идет на 12-м месте в Западной конференции.