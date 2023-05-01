«Флорида» в третий раз в истории франшизы вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

«Флорида» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Бостон» (4:3 ОТ).

Таким образом, «Пантерз» в третий раз в истории франшизы вышла во второй раунд. В сезоне-1995/96 команда дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Колорадо» (0-4), а в сезоне 2021/22 проиграла «Тампе» (0-4).

Во втором раунде «Флорида» сыграет с «Торонто». Это будет первая встреча команд в плей-офф.