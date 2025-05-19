«Флорида» в третий раз подряд выходит в финал Восточной конференции НХЛ

«Флорида» во втором раунде плей-офф НХЛ обыграла «Торонто» со счетом 4-3 в серии.

Для «Пантерз» это третий выход в финал Восточной конференции подряд. В 2023 году команда обыграла «Каролину» (4-0), но уступила в финале Кубка Стэнли «Вегасу» (1-4). В прошлом сезоне «Флорида» победила «Рейнджерс» (4-2) и «Эдмонтон» (4-3), завоевав Кубок Стэнли.

В финале Восточной конференции «Флорида» сыграет с «Каролиной». Первый матч пройдет 21 мая и начнется в 03.00 мск.