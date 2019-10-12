«Флорида» в серии буллитов проиграла «Баффало», у Дадонова гол и результативная передача

«Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Флориду» — 3:2. На счету форварда гостей Евгения Дадонова гол, результативная передача, 2 броска в створ и показатель полезности «+2» за 14.57 на льду. Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 32 и 1 буллит из 3.

У «Баффало» 9 очков после 5 игр, у «Флориды» 3 балла после 4 матчей.

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Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Флорида» — 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Ларссон — 1 (Окпосо, Гиргенсонс), 39:29 — 1:0. Сканделла — 1 (Окпосо, Гиргенсонс), 42:02 — 2:0. Дадонов — 2 (Юбердо, Мальгин), 46:15 — 2:1. Хоффман — 5 (Дадонов, Трочек), 59:49 — 2:2.

Победный буллит: Айкел.

Вратари: Улльмарк — Бобровский (57:57 — 59:49).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (13+11+4+4) — 43 (11+11+19+2).

Наши: — - Дадонов (15.44/2/+2).

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