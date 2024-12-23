«Флорида» в меньшинстве забила два гола за 42 секунды в матче с «Тампой»

«Флорида» на выезде победила «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

В середине второго периода «Пантерз», играя в меньшинстве, забросили две шайбы за 42 секунды в ворота Андрея Василевского. У гостей отметились Эй Джей Грир и Ээту Луостаринен.

«Флорида» одержала четвертую победу подряд и с 46 очками занимает 3-е место в таблице Восточной конференции. «Тампа» с 38 очками — на 7-й строчке.