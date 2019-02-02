"Флорида" уступила "Нэшвиллу", Дадонов отметился голевой передачей

"Флорида" на своем льду потерпела поражение от "Нэшвилла" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). "Предаторз" выиграл третью встречу кряду, прервав трехматчевую победную серию "Пантерз".

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Нэшвилл" - 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

Голы: Юбердо - 13 (бол., Яндл, Дадонов), 35:15 - 1:0. Йоси - 9 (Форсберг, Джохансен), 45:29 - 1:1. Арвидссон - 20 (Форсберг), 47:44 - 1:2. Фиала - 9, 54:10 - 1:3. Арвидссон - 21 (п.в., Форсберг, Йоси), 58:04 - 1:4.

Вратари: Луонго (56:51 - 58:04) - Сарос.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 28 (11+9+8) - 26 (10+10+6).

Наши: Дадонов (20.26/3/-2) - -.

2 февраля. Майами. BB&T Center.