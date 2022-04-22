«Флорида» установила новый рекорд по заброшенным шайбам за сезон в эру потолка зарплат

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Детройт» (5:2).

После этого матча «Пантерз» установили новый рекорд по заброшенным шайбам (322) за сезон в эру потолка зарплат.

Также «Флорида» по итогам матча с «Детройтом» стала чемпионом Восточной конференции.