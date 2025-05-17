«Флорида» — «Торонто»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Торонто» переиграл «Флориду» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 2:0.

Заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс и Макс Пачиоретти.

Счет в серии стал равный — 3-3. Седьмой матч в серии состоится 19 мая.

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