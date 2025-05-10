«Флорида» — «Торонто»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Флорида» обыграла «Торонто» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:4 ОТ.

В основное время у «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Мэттью Найз, Джон Таварес (дубль) и Морган Райлли, а у «Пантерз» — Александр Барков, Сэм Райнхарт, Картер Верхэге и Джона Гаджович. Победный гол на счету Брэда Маршана.

Счет в серии 2-1 в пользу «Торонто». Четвертый матч состоится в ночь с воскресенья на понедельник. Начало игры — 02:30 по московскому времени.

