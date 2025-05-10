Хоккей
10 мая, 07:40

«Флорида» — «Торонто»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Флорида» обыграла «Торонто» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:4 ОТ.

В основное время у «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Мэттью Найз, Джон Таварес (дубль) и Морган Райлли, а у «Пантерз» — Александр Барков, Сэм Райнхарт, Картер Верхэге и Джона Гаджович. Победный гол на счету Брэда Маршана.

Счет в серии 2-1 в пользу «Торонто». Четвертый матч состоится в ночь с воскресенья на понедельник. Начало игры — 02:30 по московскому времени.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте

Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
  • Владимир 3107

    "Торонто" тяжеловата, но очень опасная команда в зоне соперника. "Флорида" более быстрая команда. "Флориде" надо быть внимательней в центральной зоне, не опаздывать в оборону в своей зоне, стараться выбить шайбу у соперника, не дать ему войти в зону "Флориды". А в своей зоне хоккеистам "Флориды" надо внимательней играть на пятаке у своих ворот, стараться сыграть на контратаках, вывести в отрыв своего хоккеиста или попросту вынести шайбу из своей зоны. В зоне "Торонто" хоккеистам "Флориды" надо стараться сразу, войдя в зону соперника бить по воротам "Торонто" при первом удобном моменте, и идти на добивание, активнее и быстрее разыгрывать шайбу через фланги и за воротами, выводя на удар своего игрока в центральной зоне. В третьем периоде, в третьем матче серии игрок "Торонто" выбил шайбу из ворот сломанной клюшкой. За это команду "Торонто" должны были наказать буллитом.

    10.05.2025

