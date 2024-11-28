«Флорида» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Флорида» дома победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

За «Пантерз» шайбы забросили Александр Барков, Мэки Самоскевич, Сэм Райнхарт, Картер Вераге и Сэм Беннетт.

Автором единственного гола «Мэйпл Лифс» стал Митчелл Марнер.

«Флорида» набрала 28 очков и идет 5-й в Восточной конференции, «Торонто» с 27 очками занимает 4-е место.