Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

9 мая, 22:20

«Флорида» — «Торонто»: трансляция матча плей-офф НХЛ онлайн

«Флорида» и «Торонто» сыграют третий матч второго раунда плей-офф НХЛ 10 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Флорида» и «Торонто» сыграют в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ в субботу, 10 мая. Матч пройдет в Санрайзе (США) на льду «Эмерант Банк-арены». Стартовое вбрасывание — в 2.00 по московскому времени.

«Флорида» — «Торонто»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Флорида» — «Торонто» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 2-0 в пользу «Торонто». «Мэйпл Лифс» победили в двух домашних матчах на старте полуфинала Восточной конференции с обладателями Кубка Стэнли-2024 (5:4, 4:3).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок Стэнли
ХК Торонто Мэйпл Лифс
ХК Флорида Пантерз
Читайте также
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Посол России раскритиковал Польшу за бездоказательные обвинения РФ в диверсиях
Путин поручил правительству сформировать национальный план внедрения ИИ
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
На границе Пермского края и Свердловской области загорелись цистерны с газом
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Из каких ваших? из крыс, таких как ты?

    11.05.2025

  • Юниор Мирный

    Всем привет. Год не писал здесь. Этот год для меня чёрный аки домашняя форма "Трактора" - вылетают почти все, за кого болею: Сибирь, Динамо-Москва, Филадельфия мимо плей-офф вообще. Ещё с детства за Вегас, но и у того что-то не идёт по большому счету. Подумал, что при этом не слишком расстроюсь, если в финал выйдут две канадские команды - ну вы прикиньте 30+ лет не выигрывать кубок! И ещё подумал, что Хеллибак может по примеру Бобровского постепенно из регулярочного кипера стать кубковым. Просто до этого созревают зачастую дольше. Но количество номинаций на Везину говорит о том, что у Хеллибака, мягко говоря, задатки есть - просто с психологией не всё ровно. Что думаете о вышесказанном?

    10.05.2025

  • KlimA

    ну перед Везиной то надо малёх губы накрасить)

    10.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Не знаю насчёт мёда, но говна Хэлли явно поел перед матчем...

    10.05.2025

  • maxcds

    В общем понятно кто сегодня авноешки))

    10.05.2025

  • maxcds

    Ну и сейв Хеля прекрасен. Наконец-то газетный по-настоящему помог. При счете 3-0.

    10.05.2025

  • KlimA

    Винни-пухи! Кровь и мёд!!

    10.05.2025

  • maxcds

    Вот это хитяра от Петровича на Лаури! Шик! Блеск! Красота! И чисто, что немаловажно.

    10.05.2025

  • maxcds

    Смотрю все силы на Фло оставил. Что происходит в Виннипеге?:rage:

    10.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    А суперрантанен читаемо сдулся.

    10.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну всё, Даллас приехал на сегодня.

    10.05.2025

  • Neil

    Нет там "пиратских" трансляций.

    10.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Крыс тоже из наших, не обидно.

    10.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Ну че, зашивай дупу теперь свою, черт))

    10.05.2025

  • Алексей Х

    Куликова с победным пасом!!

    10.05.2025

  • PvsZ

    Ну всё-таки крыски на льду в Санрайзе сейчас играют новыми красками))

    10.05.2025

  • Алексей Х

    Ну не все же у листьев должно залетать

    10.05.2025

  • Алексей Х

    А что не так?))

    10.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Такой дурак от Крыса залетел

    10.05.2025

  • KlimA

    если след. коты возьмут, то точно 7 будет..

    10.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Марши решил еще помучаться, что ж.

    10.05.2025

  • maxcds

    Алексей - молодец! Вот теперь тебя хвалю я)

    10.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Нормуль. Даёшь семь матчей!

    10.05.2025

  • PvsZ

    Урааааааааааааааааааааааа!!!!!!!! Мяу!!!!!!!!!!!!!!!!

    10.05.2025

  • KlimA

    Всё. Флорида)

    10.05.2025

  • PvsZ

    А это, кстати, нормально, что СЭ встраивает в материал пиратскую трансляцию из ВК?)

    10.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Шаровик, чё.

    10.05.2025

  • KlimA

    из этих двух пар экс и был..

    10.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Там железно было. Как и у амеров с датчанами.

    10.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Нормально так винни-пухи подзарядились. Нужно проверить, что там у них за мёд...

    10.05.2025

  • KlimA

    Ладно отменяю, у меня на них ставка зашла..

    10.05.2025

  • PvsZ

    Хочешь сделать хорошо - сделай сам! Не надо вот перекладывать ответственность!

    10.05.2025

  • maxcds

    Алексей, в чем дело?

    10.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Я шведов со словаками ночью смотрел, так что не катит, уважительная причина.

    10.05.2025

  • PvsZ

    Ну у меня ночная смена ещё не закончилась, так что глянем овертайм, а потом уже домой))

    10.05.2025

  • KlimA

    Привет, засоня. Два наряда вне очереди..

    10.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Шаманы Торонто лучше работают прост

    10.05.2025

  • Елисей Петров

    Опять перекладина, сколько уже сегодня штук 5-7...

    10.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Только включил - и сразу дополнительное время. Чудеса!

    10.05.2025

  • Елисей Петров

    Пипец конеш у Торонты залетает...

    10.05.2025

  • Алексей Х

    В овере опять дурачок залетит, и все. Так что расходимся, тут все ясно. 3-0.

    10.05.2025

  • KlimA

    Фло на границе перестройки.. думаю последний сезон, когда они могли словить КС.. дальше по пути Тампы пойдут..

    10.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Лунделл сам клюшку Райлли подбил, которой ему и прилетело.

    10.05.2025

  • Алексей Х

    Все так. Но и других объяснений нет)

    10.05.2025

  • KlimA

    Скорее всего недооценили.. ну и фартанула пейсерам..

    10.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Чорт, перекладина.

    10.05.2025

  • Алексей Х

    Стыдно то, что не выпросил.

    10.05.2025

  • Алексей Х

    Там как-то на тоненького, и с фартом для странников) ставлю, что 2-2 в серии станет.

    10.05.2025

  • KlimA

    Боб не любит я зыком молоть, тем более с Якличем..

    10.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Как Морис удаление выпрашивал... Стыдно, товарищи.

    10.05.2025

  • KlimA

    Кавс наконец то сегодня должна одолеть Индиану.. перед 4-й четвертью +18.. я думал они их вообще не заметят, а подика ж ты.. дома две стартовые игры им слили..

    10.05.2025

  • Алексей Х

    Может, ИгорьЯклич за Флориду притапливает, а?) И у Бобра интервью взял?)

    10.05.2025

  • KlimA

    отскоки какие то все не во флоридской тематике..

    10.05.2025

  • KlimA

    большие шансы для отпуска вижу..

    10.05.2025

  • KlimA

    Кленовый лист, кленовый лист.. ты мне среди зимы приснись..(с) жаркая Флорида не в тренде..)

    10.05.2025

  • Алексей Х

    Не вижу пока шансов для Флориды..

    10.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Дупу тебе придется зашивать

    10.05.2025

  • PvsZ

    Дичайший нефарт. Дичайший. Такой классный сейв щитком Бобровский сделал, и на тебе((

    10.05.2025

  • Алексей Х

    4-4...да уж, много пропускает Фло..

    10.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    Ну получай.

    10.05.2025

  • Весёлый cancels War-Sheep

    НАНАХ!

    10.05.2025

  • Алексей Х

    Нужен контрольный, пятый!

    10.05.2025

  • Neil

    Ух, во дают. Вот эта пара, вот это столкновение.

    10.05.2025

  • Елисей Петров

    Нормик Кошки закамбечили, наконец-то и у них начало хоть что-то залетать, а не только штанги и перекладины))).

    10.05.2025

  • KlimA

    не передержке все)

    10.05.2025

  • KlimA

    Хорошее нытье и ГВК никому ещё не мешало)

    10.05.2025

  • maxcds

    Четвертая троечка - молорики.

    10.05.2025

  • maxcds

    Все. Нужный счет сделал, пора на дачу. Флориде и Далласу - побед! Алексей - ответственный за результат.

    10.05.2025

  • PvsZ

    Вот, вот, отлично. Проснулись котятки)) Приятно смотреть!

    10.05.2025

  • PvsZ

    Дак а у нас Райнхарт, Маршанд, Барков, Лундел, Луостаринен. Атака-то тоже огонь.

    10.05.2025

  • Алексей Х

    Всем привет! Верхаге забил. Я спокоен)

    10.05.2025

  • maxcds

    Есть 3-4! Еще давай.

    10.05.2025

  • PvsZ

    Все держацца

    10.05.2025

  • maxcds

    Торонта матерая, ой матерая. Хороша. При этом опять за нее нужные отскоки и судейки помогают. Гнилые потом скажут что это все нытье.

    10.05.2025

  • KlimA

    Доброе утро всем! Чё держицца Фло? Или Торонто ?))

    10.05.2025

  • maxcds

    Доми вцепился и повис на руке Куликова, а удаляют Диму:joy: У меня начинают закрадываться смутные сомнения :thinking:

    10.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Форслинг должен отмазываться. И Куликов за прошлые матчи

    10.05.2025

  • maxcds

    Четвертой тройке хоть дали теперь поиграть

    10.05.2025

  • maxcds

    Не зря Верхэге в прошлую игру ругал. Сегодня великолепно приложил Танева, потом Карлу. Еще и забил. Верхэге проснулся?

    10.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    зачем вы с ними в кавалерийские атаки играете? у них Марнер, Нюландер, Мэтьюс. Играйте от обороны

    10.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Бобровский, мышелов дырявый, соберись!

    10.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    ну наконец-то, разорвали!

    10.05.2025

  • PvsZ

    Верхэге наконец-то забил!! 3-3! Вот, вот, кошки, давайте просыпайтесь!!

    10.05.2025

  • PvsZ

    Ага, заползла! 2-3!

    10.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    что за звездец? с первого же броска второй матч подряд счет открывают, потом все залетает. Ну как так-то??

    10.05.2025

  • PvsZ

    Ну я вполне допускал, что Флорида может проиграть эту серию, но чтобы прям слить... всё очень плохо пока. А Торонто молодцы, игра идёт как по маслу.

    10.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    да что за непруха-то, блять? с каждого броска залетает

    10.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    что, никому флорида не интересна?

    10.05.2025

  • maxcds

    Судейки пропускают удаление на Верхэге и вместо игры 5 на 3 Фло получает выход 1 на 1 Марнера с последующим удалением Джонса.

    10.05.2025

  • maxcds

    В точности бросков пока точнее Торонта (11-7), в то время как всего бросков больше нанесли Фло (20-21).

    10.05.2025

  • maxcds

    У Крысы сходит шайба с крюка перед пустым углом.

    10.05.2025

  • maxcds

    Перекладина выручает Торонту. Хорошее РР.

    10.05.2025

  • maxcds

    Отвлекся посмотреть как в Сиднее наши напомнили местным правду о Великой Победе и рассказали о нынешних героях России, приближающих новую Победу, а Фло в это время сократили разрыв. Пойду тогда гляну как нечто подобное вчера происходило по всему миру, например, в Германии.

    10.05.2025

  • maxcds

    Хорошо Танева приложили! ой хорошо! А толку? В этой же атаке Фло пропускают второй гол. В первую очередь не к Бобру, конечно, здесь вопросы, но он не впечатляет.

    10.05.2025

  • maxcds

    Здравствовать и далее всем! Торонта смотрю не угомонится.

    10.05.2025

    • Овечкин, Малкин и Дацюк попали в символическую сборную НХЛ первой четверти XXI века

    «Виннипег» — «Даллас»: трансляция матча плей-офф НХЛ онлайн
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 19 13 6 27
    2 Нью-Джерси 19 13 6 27
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 20 11 9 24
    5 Коламбус 20 10 10 22
    6 Рейнджерс 21 10 11 22
    7 Филадельфия 18 9 9 21
    8 Вашингтон 19 9 10 20
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 20 12 8 25
    2 Бостон 21 12 9 24
    3 Монреаль 19 10 9 23
    4 Тампа-Бэй 19 10 9 22
    5 Оттава 19 9 10 22
    6 Флорида 19 10 9 21
    7 Торонто 20 9 11 20
    8 Баффало 19 7 12 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 20 12 8 27
    3 Виннипег 19 12 7 24
    4 Чикаго 19 10 9 24
    5 Юта 20 10 10 23
    6 Миннесота 20 9 11 22
    7 Сент-Луис 20 6 14 17
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 19 12 7 25
    2 Вегас 19 9 10 24
    3 Лос-Анджелес 20 10 10 24
    4 Сиэтл 19 9 10 23
    5 Эдмонтон 21 9 12 22
    6 Сан-Хосе 20 9 11 21
    7 Ванкувер 21 9 12 20
    8 Калгари 21 5 16 13
    Результаты / календарь
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    19.11 03:00 Торонто – Сент-Луис 3 : 2 ОТ
    19.11 03:00 Тампа-Бэй – Нью-Джерси 5 : 1
    19.11 03:00 Детройт – Сиэтл 4 : 2
    19.11 04:00 Даллас – Айлендерс 2 : 3
    19.11 04:00 Виннипег – Коламбус 5 : 2
    19.11 04:30 Чикаго – Калгари 5 : 2
    19.11 06:00 Сан-Хосе – Юта 3 : 2 ОТ
    19.11 06:00 Вегас – Рейнджерс 3 : 2
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости