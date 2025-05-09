«Флорида» и «Торонто» сыграют третий матч второго раунда плей-офф НХЛ 10 мая

«Флорида» и «Торонто» сыграют в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ в субботу, 10 мая. Матч пройдет в Санрайзе (США) на льду «Эмерант Банк-арены». Стартовое вбрасывание — в 2.00 по московскому времени.

«Флорида» — «Торонто»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Флорида» — «Торонто» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 2-0 в пользу «Торонто». «Мэйпл Лифс» победили в двух домашних матчах на старте полуфинала Восточной конференции с обладателями Кубка Стэнли-2024 (5:4, 4:3).