«Флорида» сыграет с «Торонто» в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь с 16 на 17 мая. Игра состоится на льду «Амарант Банк Арены» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

«Флорида» — «Торонто»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Флорида» — «Торонто» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в серии 3-2 в пользу «Пантерз».

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