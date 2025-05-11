«Флорида» и «Торонто» встретятся в 4-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли

«Флорида Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс» встретятся в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь на понедельник, 12 мая. Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе, стартовое вбрасывание — в 2.30 по московскому времени.

«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» : прямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Основные события игры «Флорида» — «Торонто» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

После трех матчей серии счет 2-1 в пользу «Торонто». «Мэйпл Лифс» выиграли дважды на своем льду (5:4, 4:3), «Пантерз» — в домашней игре (5:4 ОТ).

В предыдущем раунде «Флорида» победила «Тампу» (4-1), а «Торонто» обыграл «Оттаву» (4-2).