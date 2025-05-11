Хоккей
11 мая, 23:20

«Флорида» — «Торонто»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ онлайн

«Флорида» и «Торонто» встретятся в 4-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Флорида Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс» встретятся в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь на понедельник, 12 мая. Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе, стартовое вбрасывание — в 2.30 по московскому времени.

«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Основные события игры «Флорида» — «Торонто» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

После трех матчей серии счет 2-1 в пользу «Торонто». «Мэйпл Лифс» выиграли дважды на своем льду (5:4, 4:3), «Пантерз» — в домашней игре (5:4 ОТ).

В предыдущем раунде «Флорида» победила «Тампу» (4-1), а «Торонто» обыграл «Оттаву» (4-2).

Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Лифс
ХК Флорида Пантерз
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
  • von_michel

    Все встало на свои места. Вот и все. Карачун тебе Церетелли

    12.05.2025

  • maxcds

    Не было там 5, конечно.

    12.05.2025

  • maxcds

    Молодцы, все по делу. Правильно что приберегли голы для следующих игр.

    12.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Надо следующий матч брать. 3-2 - и выиграть 2 матча подряд снова та еще задача У тех, кто ведет 2-0 - 87% вероятность пройти дальше согласно статистике плей-офф НХЛ. Интересно, какая вероятность, если после 2-0 счет стал 2-2?

    12.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    А неплохо Марнер шайбу ловит. МОжет, на ворота его лучше? Если ловушку дать - так вообще зверь

    12.05.2025

  • Алексей Х

    Бобра с сухарем! 2-2. Я ставил на 4-2, все по плану)

    12.05.2025

  • KlimA

    Котов с победой! Серия стартует заново, до двух побед)

    12.05.2025

  • Алексей Х

    Сёма вовремя успокоил игру, 2-0.

    12.05.2025

  • KlimA

    Мяу!! 2-0!!

    12.05.2025

  • KlimA

    Да..все за Спартак вчера радовались..

    12.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Все халявщики проснулись

    12.05.2025

  • KlimA

    Боб спас.. выход 1 в 0

    12.05.2025

  • KlimA

    Думаю Фло включили режим Локо(Ярик)

    12.05.2025

  • KlimA

    сам только пришёл.. молчат все.. )

    12.05.2025

  • KlimA

    поосмотр на 5 мин удаления

    12.05.2025

  • Алексей Х

    Всем привет! Что происходит?? Броски 32-16, а счет 1-0.

    12.05.2025

  • KlimA

    Доброе уто всем! Фло держиццо, Боб спасает?

    12.05.2025

  • Neil

    Полёт нормальный. Однако чего так скромно!?)

    12.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Волл пока переигрывает Бобровского

    12.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Чудеса в трансляции. Было 13 бросков, после PP у Торонты - стало 12. Это как? Штрафанули на 1 бросок за плохое большинство? По ходу кто-то криворукий не туда тыкнул и стату Бобру уменьшил

    12.05.2025

  • VeryOldLazy

    где то Олег маячил)

    12.05.2025

  • VeryOldLazy

    и тут же он сел...

    12.05.2025

  • maxcds

    Ааааа, не. Мне ж наветке отв. нужен. Там на площадке цу всем разданы, отв. назначены.

    12.05.2025

  • VeryOldLazy

    Лундель же)

    12.05.2025

  • maxcds

    Энто кто?

    12.05.2025

  • VeryOldLazy

    Лунтика?))

    12.05.2025

  • maxcds

    Надоть отлучиться и кого ответственным оставить? Антона чтоли?

    12.05.2025

  • maxcds

    Большое в целом преимущество Флориды, а забьют как всегда листья сейчас :(

    12.05.2025

  • maxcds

    Две возможности в РК было забить у Фло.. Марнер наработал на удаление.

    12.05.2025

  • maxcds

    Беня удален. Была подножка. Держаться, сейчас насядут листья на ворота

    12.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    ну все, сейчас в большинстве пропустят, потом 2-1 -и серия проиграна

    12.05.2025

  • maxcds

    Маккейба не удаляют за очевидное нарушение. Судьи теперь не будут свистеть - все в 1 периоде свистнули.

    12.05.2025

  • maxcds

    Эх, Барков. Эх, Саня. Ну ты то должен такие забивать :(

    12.05.2025

  • maxcds

    Мощное РР. Выстояли. Бобров потащил от Найза. Там на повторе видно как близко к голу все было. p.s. Экблад - растяпа. 2 раза мог вывести шайбу из зоны и оба раза оплашал. Накажут в другой раз.

    12.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Во втором периоде PP опасны. В овере - смертельны. Дальняя скамейка

    12.05.2025

  • maxcds

    Пошли возвраточки Торонте в виде РР

    12.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Интересно, Крыса останется в Флориде? Вроде прижился тут Или за деньгами пойдет напоследок в дно какое-нибудь

    12.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Бобер не пропустил первым ударом в ворота, как в парочке последних матчей. И на том спасибо

    12.05.2025

  • maxcds

    maxcds 14 минут назад Верхэге, пора наказывать. --- 0-1. Молодцы, наконец-то наладили связь со скамейкой и Верхэге сильно не затянул с исполнением указания. А то бардак какой-то был в первых играх.

    12.05.2025

  • maxcds

    Четвертое РР подряд у Фло!!! Ну тут ОЭЛ сам виноват - не могли не удалить за выброс шайбы. Ну это, конечно, подарки подарочные.

    12.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    ну все, в обратную сторону сейачс начнут свистеть, "компенсировать" Доигрались. Забивать надо было за 3 PP

    12.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Ткачак пропал. На Тампе оторвался, псина. А когда надо - не видно

    12.05.2025

  • maxcds

    Ух-ты 3 подряд РР у Флориды. Ну это даже для домашнего судейства не мало. Чоуж. Хотя нарушения все 3 раза были.

    12.05.2025

  • maxcds

    Хорошо Мэтюсок не забил. Как так можно в защите терять игрока? Учитесь у Торонты.

    12.05.2025

  • maxcds

    Итоги второго РР Флориды: Райни попал под мощный хит Бенуа, Уолл потащил после броска Родригеза в пустой, казалось бы, угол. Эх, жаль. Свои возможности не реализовали. Теперь удалят кого-то из пантерз.

    12.05.2025

  • maxcds

    Верхэге, пора наказывать.

    12.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Приятно, что есть Хеллибак - и Бобровский не главная дырка этого плова

    12.05.2025

  • maxcds

    Очередное здравствуйте! Торонта имеет варианты отступления, а вот для Флориды нет сегодня иных вариантов кроме как пренепременно выиграть. Да и 15го и 19го мая тоже.

    12.05.2025

    «Даллас» обыграл «Виннипег» и вышел вперед в серии, у Дадонова результативный пас
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 20 13 7 28
    2 Нью-Джерси 20 13 7 27
    3 Айлендерс 21 12 9 26
    4 Питтсбург 19 10 9 24
    5 Вашингтон 21 11 10 24
    6 Коламбус 21 11 10 24
    7 Филадельфия 19 10 9 23
    8 Рейнджерс 22 10 12 22
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 21 12 9 25
    2 Тампа-Бэй 20 11 9 24
    3 Оттава 20 10 10 24
    4 Бостон 22 12 10 24
    5 Флорида 20 11 9 23
    6 Монреаль 20 10 10 23
    7 Торонто 21 9 12 21
    8 Баффало 20 7 13 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 20 14 6 33
    2 Даллас 21 13 8 29
    3 Виннипег 19 12 7 24
    4 Чикаго 20 10 10 24
    5 Миннесота 21 10 11 24
    6 Юта 21 10 11 23
    7 Сент-Луис 21 6 15 18
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 21 13 8 27
    2 Вегас 20 10 10 26
    3 Сиэтл 20 10 10 25
    4 Лос-Анджелес 21 10 11 25
    5 Сан-Хосе 21 10 11 23
    6 Эдмонтон 23 9 14 23
    7 Ванкувер 22 9 13 20
    8 Калгари 22 6 16 15
    Результаты / календарь
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    27.11
    22.11 03:00 Питтсбург – Миннесота - : -
    22.11 03:00 Баффало – Чикаго - : -
    22.11 04:00 Виннипег – Каролина - : -
    22.11 06:30 Лос-Анджелес – Бостон - : -
    22.11 21:00 Детройт – Коламбус - : -
    22.11 23:30 Айлендерс – Сент-Луис - : -
    Все результаты / календарь

