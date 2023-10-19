В ночь на 20 октября «Флорида» на своем льду сыграет против «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Их встреча пройдет в городе Санрайз (США) на территории крытой арены «БанкАтлантик-центр». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча НХЛ «Флорида» — «Торонто» пройдет в соцсети «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

«Пантерз» с двумя очками располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона, а «Мэйпл Ливз» с 4 баллами занимают четвертой место.

Узнать расписание матчей и где смотреть трансляции 20 октября с видео можно по ссылке «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.