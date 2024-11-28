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Сегодня, 06:18

23 сэйва Бобровского помогли «Флориде» переиграть «Торонто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сергей Бобровский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Флорида» переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Пантерз» прервали четырехматчевую победную серию «Мэйпл Лифс».

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 23 из 24 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Торонто» с 28 очками в 22 играх занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 5-й строчке — 27 очков в 23 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Торонто» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голы: Барков — 5 (бол., Экблад, Верхэге), 4:46 — 1:0. Самоскевич — 4 (Луостаринен), 5:36 — 2:0. Райнхарт — 17 (мен., Барков), 37:04 — 3:0. Марнер — 9 (бол.), 38:31 — 3:1. Верхэге — 6 (бол., Беннетт, Родригес), 54:37 — 4:1. Беннетт — 10 (п.в., Верхэге, Ткачак), 58:32 — 5:1.

Вратари: Бобровский — Столарц (56:47 — 58:32).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 24 (10+9+5) — 24 (9+10+5).

Наши: Куликов (14.44/0/0) — Гребенкин (11.03/0/-1).

28 ноября. Санрайз. Amerant Bank Arena.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 22 16 6 33
2 Нью-Джерси 25 15 10 32
3 Вашингтон 22 15 7 31
4 Рейнджерс 21 12 9 25
5 Коламбус 21 9 12 21
6 Филадельфия 22 9 13 21
7 Айлендерс 23 8 15 21
8 Питтсбург 24 8 16 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 22 13 9 28
2 Флорида 23 13 10 27
3 Бостон 24 11 13 25
4 Тампа-Бэй 21 11 10 24
5 Баффало 22 11 11 23
6 Детройт 22 10 12 22
7 Оттава 21 9 12 19
8 Монреаль 22 8 14 19
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 22 18 4 36
2 Миннесота 22 14 8 32
3 Даллас 20 13 7 26
4 Колорадо 22 12 10 24
5 Сент-Луис 24 11 13 23
6 Юта 22 9 13 21
7 Нэшвилл 22 7 15 17
8 Чикаго 21 7 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 22 14 8 30
2 Калгари 23 12 11 28
3 Ванкувер 21 11 10 25
4 Лос-Анджелес 22 11 11 25
5 Эдмонтон 22 11 11 24
6 Сиэтл 22 11 11 23
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8 Сан-Хосе 24 7 17 19
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Каролина – Рейнджерс
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Нью-Джерси – Сент-Луис
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