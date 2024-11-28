23 сэйва Бобровского помогли «Флориде» переиграть «Торонто»
«Флорида» переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Пантерз» прервали четырехматчевую победную серию «Мэйпл Лифс».
Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 23 из 24 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.
«Торонто» с 28 очками в 22 играх занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 5-й строчке — 27 очков в 23 матчах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Торонто» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы: Барков — 5 (бол., Экблад, Верхэге), 4:46 — 1:0. Самоскевич — 4 (Луостаринен), 5:36 — 2:0. Райнхарт — 17 (мен., Барков), 37:04 — 3:0. Марнер — 9 (бол.), 38:31 — 3:1. Верхэге — 6 (бол., Беннетт, Родригес), 54:37 — 4:1. Беннетт — 10 (п.в., Верхэге, Ткачак), 58:32 — 5:1.
Вратари: Бобровский — Столарц (56:47 — 58:32).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 24 (10+9+5) — 24 (9+10+5).
Наши: Куликов (14.44/0/0) — Гребенкин (11.03/0/-1).
28 ноября. Санрайз. Amerant Bank Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|22
|16
|6
|33
|2
|Нью-Джерси
|25
|15
|10
|32
|3
|Вашингтон
|22
|15
|7
|31
|4
|Рейнджерс
|21
|12
|9
|25
|5
|Коламбус
|21
|9
|12
|21
|6
|Филадельфия
|22
|9
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|21
|7
|Айлендерс
|23
|8
|15
|21
|8
|Питтсбург
|24
|8
|16
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|22
|13
|9
|28
|2
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|13
|10
|27
|3
|Бостон
|24
|11
|13
|25
|4
|Тампа-Бэй
|21
|11
|10
|24
|5
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|22
|11
|11
|23
|6
|Детройт
|22
|10
|12
|22
|7
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|21
|9
|12
|19
|8
|Монреаль
|22
|8
|14
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|22
|18
|4
|36
|2
|Миннесота
|22
|14
|8
|32
|3
|Даллас
|20
|13
|7
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|23
|6
|Юта
|22
|9
|13
|21
|7
|Нэшвилл
|22
|7
|15
|17
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|30
|2
|Калгари
|23
|12
|11
|28
|3
|Ванкувер
|21
|11
|10
|25
|4
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|25
|5
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|6
|Сиэтл
|22
|11
|11
|23
|7
|Анахайм
|20
|8
|12
|19
|8
|Сан-Хосе
|24
|7
|17
|19
|28.11
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|4 : 3
|28.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|0 : 3
|28.11
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|0 : 1
|28.11
|03:30
|
Питтсбург – Ванкувер
|5 : 4
|28.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|4 : 5
|28.11
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|3 : 6
|28.11
|03:30
|
Коламбус – Монреаль
|3 : 4 ОТ
|28.11
|03:30
|
Детройт – Калгари
|2 : 1 ОТ
|28.11
|03:30
|
Флорида – Торонто
|5 : 1
|28.11
|04:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|- : -
|28.11
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|28.11
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|- : -
|28.11
|06:00
|
Колорадо – Вегас
|- : -
|28.11
|06:00
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|- : -
|28.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Оттава
|- : -