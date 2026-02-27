«Флорида» обыграла «Торонто», Бобровский сделал 28 сейвов

«Флорида» выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Игра проходила на арене «Амерант Банк» в Санрайзе.

У «Пантерз» Брэд Маршан оформил дубль, а также по одному голу забили Картер Верхэге, Эван Родригес и Мэттью Ткачак. Единственная заброшенная шайба гостей на счету Джона Тавареса.

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков по воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Флорида» набрала 63 очка в 58 матчах и поднялся на 12-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 13-й строчке — 63 очка в 59 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 февраля, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Торонто

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