30 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» переиграть «Торонто»

«Флорида» выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Встреча прошла на льду «ФЛА Лайв Арены» в Санрайзе.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 из 31 броска. Его признали первой звездой матча. Вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 21 из 23 бросков.

«Флорида» сравнялась с «Торонто» по очкам. Команды занимают 10 и 11 места в Восточной конференции соотвественно.