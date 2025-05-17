«Торонто» переиграл «Флориду» и сравнял счет в серии. Команды ждет седьмой матч

«Торонто» переиграл «Флориду» и сравнял счет в серии

«Торонто» выиграл у «Флориды» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 2:0. Счет в серии стал равный — 3-3.

В начале третьего периода Остон Мэттьюс открыл счет. За 5 минут до конца игры Макс Пачиоретти удвоил преимущество «Мэйпл Лифс».

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отрази 15 из 17 бросков по своим воротам.

Седьмой матч в серии состоится 19 мая. Победитель встретится в финале конференции с «Каролиной».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч

«Флорида» — «Торонто» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Мэттьюс — 3 (Марнер), 46:20 — 0:1. Пачиоретти — 3 (Макманн, Доми), 54:17 — 0:2.

Вратари: Бобровский — Уолл.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 22 (2+12+8) — 17 (7+6+4).

Наши: Куликов (12.25/0/0) — -.

17 мая. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19797 зрителей.

Счет в серии: 3-3.