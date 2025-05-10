«Флорида» вырвала победу над «Торонто», Бобровский сделал 27 сэйвов

«Флорида» в овертайме переиграла «Торонто» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:4 ОТ. «Пантерз» сократили счет в серии — 1-2.

В начале второго периода «Мэйпл Ливз» вели в счете 3:1, но «Флорида» до перерыва отыгралась и вышла вперед. В основное время у канадской команды отличились Мэттью Найз, Джон Таварес (дубль) и Морган Райлли. У «Пантерз» забили Александр Барков, Сэм Райнхарт, Картер Верхэге и Джона Гаджович. Победный гол в овертайме на счету Брэда Маршана.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 из 31 броска по своим воротам.

Четвертый матч в серии состоится в ночь с воскресенья на понедельник. Начало игры — 02:30 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч

«Флорида» — «Торонто» — 5:4 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0)

Голы: Найз — 5 (Мэттьюс, Марнер), 0:23 — 0:1. Таварес — 4 (Пачиоретти, В. Нюландер), 5:57 — 0:2. Барков — 3 (Райнхарт, Родригес), 7:38 — 1:2. Таварес — 5 (бол., Марнер, В. Нюландер), 22:52 — 1:3. Райнхарт — 3 (Родригес, Экблад), 24:13 — 2:3. Верхэге — 3 (Беннетт, Ткачак), 25:17 — 3:3. Гаджович — 1 (Носек, Шмидт), 35:07 — 4:3. Райлли — 4 (Мэттьюс, Найз), 50:56 — 4:4. Маршан — 2, 75:26 — 5:4.

Вратари: Бобровский — Уолл.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 36 (10+9+8+9) — 31 (12+4+7+8).

Наши: Куликов (17.20/1/+1) — -.

10 мая. Санрайз. Amerant Bank Arena.

Счет в серии: 1-2.