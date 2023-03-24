«Торонто» на выезде обыграл «Флориду». Бобровский отразил 21 бросок

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«Торонто» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Пантерз» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 21 из 26 бросков по своим воротам.

«Торонто» набрал 95 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида» располагается на 9-й строчке — 79 очков.