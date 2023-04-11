«Торонто» в овертайме обыграл «Флориду», Самсонов отразил 47 бросков

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Флориду» со счетом 2:1.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Остон Мэттьюс и Джон Таварес, вратарь Илья Самсонов отразил 47 бросков. У «Пантерз» единственную шайбу забросил Брэндон Монтор.

После этого матча «Торонто» со 107 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Флорида» с 92 очками — на седьмой строчке.