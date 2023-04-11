«Торонто» в овертайме обыграл «Флориду», Самсонов отразил 47 бросков
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Флориду» со счетом 2:1.
В составе «Мэйпл Ливз» отличились Остон Мэттьюс и Джон Таварес, вратарь Илья Самсонов отразил 47 бросков. У «Пантерз» единственную шайбу забросил Брэндон Монтор.
После этого матча «Торонто» со 107 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Флорида» с 92 очками — на седьмой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|80
|50
|30
|109
|2
|Нью-Джерси
|80
|50
|30
|108
|3
|Рейнджерс
|81
|47
|34
|107
|4
|Айлендерс
|81
|41
|40
|91
|5
|Питтсбург
|80
|40
|40
|90
|6
|Вашингтон
|80
|35
|45
|79
|7
|Филадельфия
|80
|29
|51
|71
|8
|Коламбус
|79
|24
|55
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|80
|63
|17
|131
|2
|Торонто
|80
|48
|32
|107
|3
|Тампа-Бэй
|80
|45
|35
|96
|4
|Флорида
|81
|42
|39
|92
|5
|Баффало
|79
|40
|39
|87
|6
|Оттава
|81
|39
|42
|85
|7
|Детройт
|80
|35
|45
|80
|8
|Монреаль
|80
|31
|49
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|79
|49
|30
|104
|2
|Даллас
|80
|45
|35
|104
|3
|Миннесота
|79
|45
|34
|100
|4
|Виннипег
|80
|45
|35
|93
|5
|Нэшвилл
|79
|40
|39
|88
|6
|Сент-Луис
|80
|37
|43
|81
|7
|Аризона
|80
|28
|52
|69
|8
|Чикаго
|79
|25
|54
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|80
|49
|31
|107
|2
|Эдмонтон
|80
|48
|32
|105
|3
|Лос-Анджелес
|80
|45
|35
|100
|4
|Сиэтл
|79
|45
|34
|98
|5
|Калгари
|80
|37
|43
|90
|6
|Ванкувер
|79
|36
|43
|79
|7
|Сан-Хосе
|80
|22
|58
|60
|8
|Анахайм
|80
|23
|57
|58
Результаты / календарь
1.04
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14.04
15.04
|11.04
|02:00
|
Флорида – Торонто
|1 : 2 ОТ
|11.04
|02:00
|
Оттава – Каролина
|3 : 2
|11.04
|02:00
|
Рейнджерс – Баффало
|2 : 3 Б
|11.04
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|5 : 2
|11.04
|02:00
|
Виннипег – Сан-Хосе
|6 : 2
|11.04
|02:30
|
Детройт – Даллас
|1 : 6
|11.04
|03:30
|
Чикаго – Миннесота
|- : -
|11.04
|04:30
|
Калгари – Нэшвилл
|- : -
|11.04
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|- : -
|11.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|151
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|78
|124
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|80
|110
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|64
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|80
|60
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|79
|54
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|48
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|37
|2.03
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|35
|2.22
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