«Флорида» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Флориду» со счетом 4:0.

После этого матча «Тампа» с 40 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Флорида» с 46 очками — на третьей строчке.